Gullgutten Vinjar (13) lot seg ikke stoppe av sykdom

sport

– Jeg trodde ikke at det kom til å bli noe av denne turen. Vinjar begynte å bli syk i midten av forrige uke, og på torsdag hadde han 40 i feber. Da var vi litt bekymra, for å si det mildt. Men da han våknet opp på fredag følte han seg i fin form, selv om termometeret viste 38,5. Han insisterte på at vi måtte reise til Drammen, og da var det bare å pakke sakene, flirer pappa Rune Hammari, som selv ble syk i løpet av helga.