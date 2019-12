Lazaro blir trener i OBOS-ligaen

sport

Alta IF ansatte Bryant Lazaro som ny hovedtrener foran 2019-sesongen, men partene valgte å skille lag etter bare én sesong. Nå har 31-åringen fra USA funnet seg en ny arbeidsgiver.

Det er Øygarden FK som på sine nettsider melder at de har ansatt Bryant Lazaro som klubbens nye assistenttrener. Øygarden FK er en nyoppstartet klubb som har fått overta Nest-Sotras plass i OBOS-ligaen fra 2020. Lazaro får altså muligheten til å trene en 1.-divisjonsklubb etter at han denne sesongen ledet Alta IF til en sjetteplass i PostNord-ligaen avdeling 2.

– Øygarden FK ønsker velkommen sin aller første trener i Bryant Lazaro. Bryant kommer fra Nordlysbyen Alta og Alta IF, der han hadde hovedansvaret i 2019-sesongen. Bryant er amerikansk, vokst opp i USA, Canada og Argentina, men har også bodd mange år i Spania. Han har pro-lisens trenerutdanning og har gått sin trenerskole i Argentina, men primært i Spania. Vi ønsker Lazaro velkommen til Øygarden FK og til en helt ny og ubrukt gressmatte som nå setter røtter foran 2020 og premieren mot Åsane Fotball 4. april 2020, skriver klubben på sine nettsider.

Det er foreløpig ikke klart hvem som blir hovedtrener i klubben.