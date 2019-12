sport

Det var duket for tøff konkurranse og god stemning da hundekjørerne åpnet sesongen med Langfjordløpet denne helgen. Der møttes både førstegangskjørere og erfarne veteraner i tøff konkurranse og til sosialt lag i forbindelse med vinterens første løp.

Veldig gøy og lærerikt

Fra Jotka fjellstue stilte hele fire hundekjørere til start, samtlige av dem kjørte løp for aller første gang.

– Det har vært veldig gøy og lærerikt, sier Ulrikke Romsdal Kristensen, som deltok med hundene til pappa, Steinar Kristensen ved Jotka fjellstue.

– Jeg har jo bestandig hatt pappa som har kjørt hund, så hundekjøring har jo vært lenge i familien. Men det var gøy å kjøre løp selv for første gang.

Hun forteller om flotte forhold på fjellet denne helgen.

– Det var artig med ny løype og gøy å se hvordan andre trener og hvordan de har det her, sier hun.

En barndomsdrøm

I tillegg til Kristensen deltok også Glenn Nilsen og Annbjørg Bakken fra samme kennel.

– Det er jo mitt første løp og jeg hadde ikke så veldig høye forventninger til meg selv, men det var veldig gøy, forteller Nilsen.

Han er godt fornøyd med løpet og samarbeidet mellom kjørerne. For Annbjørg Bakken har hundekjøringen vært en lang drøm.

– Det har jo vært en barndomsdrøm, så jeg er jo helt i ekstase. Synes det var veldig gøy å få oppleve, sier Bakken.

– Jeg har jo hatt lyst til å bli hundekjører siden jeg var åtte-ni år gammel, så det var veldig ålreit å få oppleve. I dag var det jo helt nydelig på fjellet, legger hun til.





Mye god hundekjøring

Løpsarrangørene er også fornøyd.

– Det har vært mye god hundekjøring og masse gode spann. Det betyr at det er mange som satser og jeg synes det har vært veldig bra, sier Arne Karlstrøm, løpsarrangør og hundekjørerveteran.

Siden rundt år 2000 har hundekjørerne i Langfjordbotn arrangert det eneste førjulsløpet i Alta, de årene snøforholdene har tillatt det.

– Vi har ofte vært 25-30 spann, men var 17 i år, så vi håper at vi blir litt flere neste år.

Resultater

I tillegg til tøff konkurranse er det også et sosialt arrangement der hundekjørerne samles til festmiddag på Langfjorbotn samfunnshus.

– Det er jo litt ideen med løpet at det skal være litt lavere terskel for å stille og at man har tid til å samles.

I åpen klasse (12-spann) vant Harald Tunheim foran hjemmefavoritt Marianne Skjøthaug med en margin på 30 sekunder. Skjøthaug på sin side slo tredjeplassen med 13 minutter og 20 sekunder. I begrenset klasse (8-spann) var det Maja Bernhoff som tok førsteplassen, 5 minutter foran Espen Bech. Bech selv kom i mål cirka 5 minutter før Ulrikke Romsdal Kristensen på tredjeplass.