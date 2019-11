Simen forlater TIL

sport

Simen Berntsen Stødle var svært delaktig i Tverrelvdalens gode sesong i 4. divisjon som ble kronet med seriegull. Han scoret 11 mål på 22 kamper og hadde i tillegg flere målgivende pasninger.

Kantspilleren var en av de som veldig gjerne ville at Tverrelvdalen IL skulle takke ja til opprykkskvalik og en eventuell plass i allnorsk 3. divisjon neste år. Slik ble det som kjent ikke, og han har dermed bestemt seg for å flytte på seg. Hans tidligere klubb Porsanger IL blir neste stopp for 24-åringen, som også har vært innom BUL og Sørøy Glimt.

– At Tverrelvdalen valgte å si nei til allnorsk 3.-divisjonsspill neste år var et ganske stort nederlag for meg personlig. Jeg har veldig lyst til å prøve meg på et høyere nivå, så det var svært skuffende. Jeg kom til Alta for å gjøre meg ferdig med utdanninga og være nærmere familien, så ble seriegull med Dalen en gulrot, forteller Berntsen Stødle, som ønsker å rette en takk til trenerteamet.

– Hovedtrener Kjetil Thomassen og hans assistent Kenneth Thomassen gjorde dette til et minneverdig år for meg. De skal ha en stor takk for det. Nå ser jeg frem til å spille for moderklubben Porsanger igjen, og ikke minst trener Stig Werner Einvik, som jeg alltid har hatt et spesielt godt forhold til. Jeg var i samtaler med en 3.-divisjonsklubb i Tromsø-området, men nå som jeg har fått ny jobb føles det rett å flytte tilbake til Lakselv.

Porsanger ga Tverrelvdalen tøff kamp om seriegullet i år. Den målfarlige kantspilleren tror PIL kommer til å kjempe helt der oppe også neste sesong.

– Porsanger kommer til å være et topplag neste år, det er jeg sikker på. Det kommer inn flere forsterkninger, fastslår Berntsen Stødle.