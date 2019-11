Takket nei til BUL og TIL – fortsetter i RIL

sport

Det er to år siden Tomas «Hula» Johannesson og Aleksander Johansen tok på seg treneransvaret for fotballherrene i Rafsbotn IL, som gjorde comeback etter et par sesonger uten lag i seriespill. I år ble RIL nummer to i 5. divisjon menn avdeling vest, og ettersom serievinner BUL 3 ikke kunne rykke opp, fikk laget fra Altas østkant tilbud om 4.-divisjonsspill neste sesong.