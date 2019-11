Håndballglede på sitt aller vakreste

sport

Lørdag formiddag ble årets utgave av Ole cup kastet i gang i BUL-hallen, og da var det de aller yngste håndballspillerne i Alta som var i aksjon. Utover dagen kom det litt eldre gutter og jenter til, og det var åtte- og ni-åringene som avsluttet moroa. Søndag er det ti-åringene som skal spille kamper.

Totalt er det 84 påmeldte lag, og dette er syvende gang turneringen arrangeres.

– Oles cup har blitt en flott tradisjon, og det er like artig å se de unge spillerne slå seg løs ute på banen hvert eneste år. Det er spesielt artig at klubber som IL Frea, Nerskogen IL og Tverrelvdalen IL har såpass mange lag. Vi trenger de mindre klubbene. Vi i BUL og Alta IF ønsker jo å ha andre lag å spille mot, kommenterer turneringsleder Kari Mikkelsen.