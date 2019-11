Altajentene gikk målløse av banen

sport

Hverken Eline Hegg, Tonje Pedersen eller Runa Lillegård fant veien til nettmaskene for sine respektive lag i den målløse kampen mellom de to Toppserien-lagene.

I kampen ble det tildelt to gule kort til bortelaget etter taklinger av Camilla Huseby og Una Johanne Roaldseth Søyland.

Runa Lillegård ble byttet ut etter 79 minutter til fordel for Anna Nerland Aahjem uten at hun klarte å vippe kampen til bortelagets favør. Resultatet gjør at Kolbotn ligger på 8. plass med 27 poeng og Lyn på 10. plass med 20 poeng.