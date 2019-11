– Rett mann til rett tid

sport

I forrige uke ble det klart at Vidar Johnsen overtar som hovedtrener for Alta IFs fotballherrer etter Bryant Lazaro, som kun fikk én sesong som sjef for flaggskipet i Finnmark. Amerikaneren ble hentet til klubben etter at Bård Flovik kastet inn håndkleet etter ett år i Nordlysbyen, så med Rune Repviks farvel etter 2017-sesongen blir Johnsen Alta IFs fjerde trener på like mange år når han tiltrer 1. januar.