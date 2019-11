Arctic Race krysser riksgrensen

sport

Som ventet vil årets Arctic Race i stor grad oppholde seg i Troms neste år. Første etappe starter i Trimsø, mens siste etappe avsluttes i Harstad, etter to tøffe klatreetapper.

Det spesielle med den åttende utgaven av sykkelrittet, er at det blir en liten finsk visitt. Andre etappe starter i Nordkjosbotn. Tettstedet innerst i Balsfjorden får dermed sin debut som vertskap for Arctic Race og Norway. For første gang krysser Arctic Race og Norway en landegrense, når andre etappe ender opp 12 kilometer inn i Finland, i Kilpisjärvi, heter det i en pressemelding.

Arctic Race-ambassadør Thor Hushovd tror publikum kan få se noen spennende spurtoppgjør på de to første etappene.

De to første etappene er godt tilpasset sprinterne, så her blir det garantert fart inn til mål. De to neste etappene er nok mer tilpasset de beste klatrerne, og jeg forventer at ledertrøya kommer til å skifte eier her, slik vi så det i årets ritt, sier Hushovd i meldingen.