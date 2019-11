TIL-damene til topps

sport

Etter at det ble opprettet både 3.- og 4.-divisjonsavdelinger i Nord-Norge foran årets sesong har Tverrelvdalens håndballdamer tatt et steg ned. TIL stilte faktisk med to lag i 3. divisjon i fjor, men har ikke like mange spillere i år og har derfor valgt å stille med ett lag i 4. divisjon. Damene fra Tverrelvdalen skulle egentlig sesongåpnet borte mot Stein Håndballklubb fra Hammerfest for noen uker siden, men de trakk laget i siste liten.

– Det var trist. Vi hadde gledet oss veldig til kampen, og så virkelig frem til å møte et lag fra Hammerfest. Det skjer nemlig ikke så ofte på seniornivå nå for tiden. Det er trasig at de måtte trekke laget, sa en skuffet håndballeder i TIL, Charlotte Agnete Mannsverk.

Først denne helga ble de to første kampene i den nye 4.-divisjonsavdelingen spilt. Alta IFs tredjelag møtte Vadsø Turn i Altahallen på lørdag, og hjemmelaget vant komfortabelt 39-25 etter å ha ledet 16-12 til pause. Ingvild Eriksen var Alta-lagets mestscorende spiller med 11 fulltreffere. Emma Catherine Lyrek (5), Ulrikke Rye Josefsen (5), Ronja Sørensen (5), Hedda Pedersen (4), Julie Abelsen (3), Kjerstin Uglebakken (2), Johanne Wøhni Hansen (2) og Maiken Nævra Mathisen (2) scoret de øvrige målene for Alta IFs tredjelag.

Søndag var det Tverrelvdalens tur. Også de møtte Vadsø Turn, og anført av Nina Helene Kristensen og Lisa Charlotte Bakken vartet TIL-damene opp med en flott 33-18-seier i Altahallen. TIL-duoen satte inn 14 av disse målene. Hjemmelaget ledet 18-11 til pause. De øvrige målene ble scoret av Stine Sivertsen (6), Ingvild Andreassen Utkilen (3), Katarina Mannsverk (2), Anja Hætta (2), Christina Pedersen (2), Hanne Kari Sætermo (2) og Kariann Evjen Sivertsen (2). Med ett plussmål mer enn Alta IF 3 klatret TIL-damene helt til topps på tabellen.

– Vi vil takke de omlag 130 tilskuerne som kom for å heie, så utrolig moro med masse jubel og applaus i hallen. Vi setter stor pris på dere. Til sist, men ikke minst - uten våre sponsorer og samarbeidspartnere hadde dette ikke vært mulig for verken store eller små. Tusen takk, skriver klubben på nett.