– Jeg gleder meg veldig til å komme i gang

sport

I går ettermiddag ble det klart at altaværingen Vidar Johnsen erstatter Bryant Lazaro som hovedtrener for Alta IFs herrelag. Han har skrevet under på en toårskontrakt, og har sin første offisielle dag på jobb på nyåret. Men han kommer til å jobbe tett med styret i fotballgruppa, sportslig koordinator Rune Berger og de som utgjør sportslig utvalg før den tid.