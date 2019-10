Jubel både i Alta- og Senja-leiren

sport

Senja - Alta 1-2:

Alta IFs fotballherrer hadde ikke annet enn selvrespekten og æren å spille for i siste serierunde, mens motstander Senja aller helst trengte en seier for å sikre plassen i PostNord-ligaen avdeling 2. Alta IF ville ende på sjetteplass uansett resultat i lørdagens match.

Guyon Philips fikk en sjelden sjanse fra start og takket for tilliten med en flott scoring etter 39 minutters spill. Stillingen sto seg til pause. På dette tidspunktet ledet Elverum mot Åsane, og Senja var dermed under nedrykksstreken.

Alexander Mikkelsen utliknet til 1-1 etter en times spill på Senja stadion, men bare ti minutter senere kjørte Kyle Spence karusell med hjemmelagets høyreback og serverte Brage Berg Pedersen, som sikkert satte ballen i mål. Dermed var Alta IF igjen i føringen.

Senja hadde flere store sjanser til å utlikne, og traff både innsiden av stolpen og tverrliggeren. Men det ble ikke flere mål, og gjestene fra Nordlysbyen sikret sesongens tredje borteseier.

I mellomtiden hadde Åsane snudd 0-1 til 2-1 mot Elverum, og økte også til 3-1 i sluttsekundene. Da dommeren blåste av oppgjøret kunne Senja-spillerne slippe jubelen løs. De berget plassen, mens Elverum, Oppsal og Mjølner rykket ned.

I toppen var det ikke like spennende. Grorud gjorde jobben og vant hjemme mot Fram Larvik, og ble dermed serievinner. De rykker rett opp i OBOS-ligaen. Åsane snudde som nevnt mot Elverum og sikret andreplassen. De skal spille opprykkskvalifisering.