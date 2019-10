– Trasig for spillerne som hadde lyst til å satse

sport

– Jeg vil gjerne få starte med å si at jeg respekterer klubben og ledelsens avgjørelse om å si fra seg retten til opprykkskvalifisering. Jeg vil også takke dem for at jeg fikk muligheten til å trene dette laget i to år, og håper at alle parter har vært fornøyd med den jobben jeg har gjort, sier avtroppende Tverrelvdalen-trener Kjetil Thomassen.