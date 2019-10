– Jeg kan trygt slå fast at jeg ikke spiller i TIL neste år

sport

Tidligere denne uka sendte ledelsen i Tverrelvdalen idrettslag ut en pressemelding der de slo fast at klubben ikke kom til å prøve seg i en opprykkskvalifisering mot de tre andre nordnorske avdelingsvinnerne i 4. divisjon. TIL vant seriegull med god margin, men klubbledelsen følte ikke at de var i stand til å håndtere et eventuelt opprykk til allnorsk 3. divisjon.