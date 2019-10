– Vi gjorde et helhjertet forsøk

sport

Onsdag kveld spilte FyllingenBergen og Alta IF kvartfinale i norgesmesterskapet for G20-lag, og ikke helt uventet var det bergenserne som stakk av med seieren. Oppgjøret i Framohallen 32-27 i hjemmelagets favør. Det betyr at Alta IFs cupeventyr er over for denne gang. Trener Rune Skaufel mener 20-årslaget fra Nordlysbyen gjorde en fin figur mot et lag bestående av mange eliteseriespillere.