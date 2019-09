Offroad Finnmark lager fond for å sikre mindre slitasje i terrenget

sport

Offroad Finnmark Stifond er navnet på nyvinningen som skal ha fokus på hvordan naturen brukes under det som har blitt Nord-Norges største terrengsykkelritt.

Traseene brukes mye

I takt med voksende antall deltakere ønsker de å sikre mer bærekraftig bruk av naturen før, under og etter rittet.

– Vi ser at de sporene vi lanserer som årets trase, ofte blir brukt mye både i forkant og etterkant av rittet. Vi må derfor ta vår del av ansvaret for at slitasjen blir minimal, sier daglig leder Anders Abrahamsen i en pressemelding.

Kan søke på støtte

Det blir et tredelt fond der håpet er at både deltakere, frivilligere og partnere fra bedrifter blir med og bygger opp en pengesum. Der kan lag, foreninger, turlag, fjellstuer og kommuner søke om støtte tiltak. Ikke bare til selve traseen, men hvor som helst i Finnmark og Nord-Troms.

Offroad Finnmark har blant annet merket seg at Alta kommune er igang med en helhetlig plan for sykling i Alta.

– Når dette arbeidet er gjort, vil vi se på muligheter for at fondet også kan bidra inn mot slike planer, opplyser Anders Abrahamsen.