Starter med tøffe bortekamper

sport

Det føles som at håndballsesongen for lengst er i gang. Med en cupkamp unnagjort og flere G20- og G18-kamper i Aulaen de siste ukene har samtlige A-lagsspillere fått litt matching. Men den virkelige utfordringen, allnorsk 2. divisjon, starter først denne helga. Og Alta IF får en tøff start med bortekamper mot Oslostudentene lørdag og Haslum IL søndag.

Tre operasjoner

Etter tre år på skole i Trondheim er Audun Flage tilbake i byen, og han er innstilt på å vise seg fra sin beste side i Alta IF-trøya igjen. Men det vil ta litt tid før han er i toppform.

– Jeg har spilt veldig lite håndball det siste året. Jeg trente litt med NTNUI i Trondheim, men skader gjorde det umulig å spille jevnlig. Jeg har slitt med både knær og ankler, og vært gjennom tre operasjoner. Etter at jeg ble skadet i januar rørte jeg meg knapt før jeg begynte oppkjøringen med Alta IF i august. Det er fortsatt litt vondt, men jeg har trent godt den siste måneden og merker at formen blir bedre for hver dag som går, sier Flage til A-sporten.

Eldste utespiller

Han tror det blir en tøff sesong, men håper at Alta IF kan bite fra seg.

– To lag som rykket ned fra 1. divisjon havnet i vår avdeling, og jeg vet at det er flere klubber som ruster opp og satser skikkelig denne sesongen. Nordstrand har blant annet forsterket med flere tidligere eliteseriespillere. Men vi skal nok kunne matche de fleste på en god dag. Jeg håper i hvert fall det, sier Flage, som med sine 24 år er lagets eldste utespiller. Bare målvakt Jan Nikolaisen, som fylte 50 år i januar, har mer erfaring.

– Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg er en av gutta, og føler ikke noe ekstra ansvar fordi jeg er eldstemann utpå der. Vi er en fin gruppe som jobber godt for hverandre, og vi gleder oss til å komme i gang med seriespillet.