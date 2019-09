Reginiussen hvilt, men får grønt lys av Lagerbäck

sport

Landslagssjef Lars Lagerbäck understreker at RBK-kjempen ikke er skadd. Norge spiller to EM-kvalkamper denne uka, torsdag mot Malta (hjemme) og søndag borte mot Sverige. Reginiussen er aktuell for minst én kamp.

– Vi har ingen skader i den 23-mannstroppen vi har nå, svarte Lagerbäck på NTBs spørsmål under tirsdagens pressekonferanse.

Reginiussen gikk i garderoben etter noen minutter av oppvarmingen på tirsdagens trening. Han tok seg da til ryggen.

– Vi vet at Tore trenger minst to dager innhenting (etter kamp), så det gjør at det er et lite spørsmålstegn ved ham med tanke på torsdag. Nå har han fått «rehab» i to dager, og så er det trening i morgen (onsdag). Vi får se da, sa Lagerbäck.

Da veteranen ble tatt ut i troppen forrige uke, var landslagssjefen raus med rosen. Svensken virket klar på at Reginussens fightervilje og taklingsstyrke er noe han savner i sitt lag.

Heller ikke utenlandsproffene Tarik Elyounoussi og Omar Elabdellaoui var trente for fullt tirsdag.

– Vi må ta hensyn til at de er slitne. Det er ingen problemer med skader, men det handler om å hente seg inn så godt som mulig, sier Lagerbäck.