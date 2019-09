Alta IF møter FyllingenBergen i kvartfinalen

sport

Alta IF sikret seg en historisk plass i kvartfinalen i norgesmesterskapet for 20-åringer da de tok seg videre etter kvalifiseringen i Altahallen lørdag 24. august. De tapte mot Bækkelaget, men slo Vålerenga og ble dermed nummer to i pulja.

Mandag gjennomførte Norges håndballforbund trekningen av kvartfinalene, og her ble det klart at Alta IF skal møte FyllingenBergen på bortebane. Kampen må avvikles innen 13. oktober. FyllingenBergens A-lag spiller i eliteserien for menn.

Bækkelaget møter Sandefjord, Follo HK tar imot ØIF Arendal og Nærbø skal spille mot Charlottenlund i de øvrige kvartfinalene.

Alta-laget består av spillere fra både Alta IF og BUL. Aleksander Maisenhølder og Stian Parken var Altas mestscorende spillere med fem mål hver i oppgjøret mot Vålerenga, mens Niclas Lindholm Andersen og Ask Mikkelsen scoret fire mål hver mot Bækkelaget.

I J20-klassen endte trekningen slik:

Tertnes - Fjellhammer

Fredrikstad - Rælingen

Fana - Charlottenlund

Aker - Oppsal