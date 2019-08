Edvard vant seks av åtte heat i Vardø og Vadsø

sport

De første to rundene i årets nordnorske mesterskap i motocross gikk av stabelen i Lakselv og Alta tidligere i sommer. Sist helg var det klart for tredje- og fjerde runde, som ble kjørt i Vardø på lørdag og Vadsø dagen etter. Alta motorsportklubb var på plass med flere utøvere.

Edvard Oliver Simensen stilte til start i både MX junior og MX2, og den unge altaværingen fikk en pangstart på helga med fire heatseire av fire mulige. Han vant dermed begge klassene med god margin.

Joakim Nørgård Olaisen fra Nordreisa og Alta-kjører Øyvind Strøm Sarilla ga Simensen kamp om seieren i juniorklassen, men måtte ta til takke med henholdsvis andre- og tredjeplass. Patrick Lillevik ble nummer åtte i første heat og syv i heat nummer to.

Også på banen i Vadsø leverte Edvard Oliver Simensen varene, men det holdt ikke til seier i begge klassene. Han vant ett heat i hver klasse, og tok andreplassen i de to øvrige heatene. Det holdt til seier foran klubbkamerat Øyvind Strøm Sarilla i juniorklassen, men ikke i klasse MX2. Her vant Simensen og Lars Baso Henriksen ett heat hver, og siden sistnevnte tok seieren i siste heat vant han klassen sammenlagt. Patrick Lillevik endte på åttendeplass.

Alta MSK hadde også andre deltakere i aksjon disse dagene. I klasse MX65-85 11-12 år kjørte Gustav Pettersen inn til to andreplasser på lørdag. Han ble også nummer to i første heat på søndag, men vant heat nummer to og sikret dermed seieren.

I klasse MX30+ vant Tormod Kristensen første heat i Vardø, mens Tore Grøtte ble nummer fem. I heat nummer to var det Grøtte som var best, mens Kristensen endte på fjerdeplass. På søndag vant Grøtte sammenlagt foran nevnte Kristensen. Bare to poeng skilte de to Alta-kjørerne.