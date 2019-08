– Vi har mer å gå på

sport

Lørdag ble det spilt tre kvalifiseringskamper i norgesmesterskapet for 20-åringer i Altahallen. Alta IF, Vålerenga og Bækkelaget kjempet om to kvartfinaleplasser, og for Alta- guttene ble den første matchen helt avgjørende. De slo Vålerenga 29-21 og hadde dermed sikret seg et meget godt utgangspunkt.