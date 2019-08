Nytt målkalas i Tverrelvdalen

sport

TIL - Indrefjord 6-1:

Sparebank1 idrettspark har vært en fryktet arena i 4. divisjon menn denne sesongen. Tverrelvdalens fotballherrer har levert strålende angrepsfotball og ikke avgitt et eneste poeng på eget kunstgress. De har også dunket inn et imponerende antall nettkjenninger.

Onsdag kveld møttes TIL og Indrefjord i Tverrelvdalen, og hjemmelaget hadde ikke uventet full kontroll. Porsanger slo Nordlys 6-1 hjemme sist helg og overtok serieledelsen. TIL-guttene ville ikke være noe dårligere. De klinket også til med 6-1-seier og tok dermed tilbake tabelltoppen med ett poengs margin.

Daniel Reginiussen, Mats Berntsen Stødle og Simen Berntsen Stødle sørget for 3-0-ledelse til pause. Joachim Fossmo, Henning Opgård Heimen og Vebjørn Atle Skorpen puttet ytterligere tre mål etter sidebytte og sørget for et nytt målkalas på eget kunstgress. På sesongens syv første hjemmekamper har TIL et snitt på 6,57 mål per kamp. Totalt hjemme og borte har Kjetil Thomassens mannskap scoret 4,85 mål i snitt per kamp.

Dommer Kurt André Henriksen fra Porsanger IL hadde for øvrig en hektisk kveld. Det ble delt ut syv gule kort i oppgjøret - fem av disse til bortelaget. Tom Helge Thomassen og Simen Berntsen Stødle var TIL-spillerne som havnet i dommerens bok.

Også BULs fotballherrer var i aksjon onsdag kveld. De møtte HIF/Stein på Breidablikk stadion. Hjemmelaget kjemper i likhet med Tverrelvdalen og Porsanger om seriegull, og hammerfestingene fikk med seg tre poeng. Tidligere Alta IF-spiller Preben Engen Amundsen og Tobias Sagemyr Johansen sørget for en knepen 2-1-seier. Innbytter Lars-Gøran Møvik Iversen scoret for BUL.

Tverrelvdalen topper 4. divisjon med 34 poeng. Porsanger følger på andreplass med 33 poeng, mens HIF/Stein har 32. Alle tre klubbene har spilt 14 kamper. Alta 2, Kirkenes og Bjørnevatn har spilt færre kamper, men har en del poeng opp til tet-trioen. BUL er nummer syv.