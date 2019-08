Klatret på tabellen med solid hjemmeseier

sport

Alta - Oppsal 2-0:

Alta IF arrangerer ikke bare Altaturneringa i fotball denne helga. Klubbens herrelag spilte også seriekamp i PostNord-ligaen, og denne gangen var det bunnlaget Oppsal som gjestet Finnmarkshallen.

Hjemmelaget tok tidlig initiativ, og etter 15 minutters spill måtte Oppsal-forsvaret ty til ulovlige metoder for å stoppe Kyle Spence. Dommeren pekte på straffemerket, og Håvard Nome var sikkerheten selv. 1-0-ledelsen sto seg til pause.

Alta IF hadde god kontroll på oppgjøret også i første halvdel av andreomgangen, og etter en times spill økte Guyon Philips til 2-0 med et hodestøt. Den målgivende pasningen var det Magnus Nikolaisen som sto for.

Gjestene presset hardt de siste 10-15 minuttene, og de hadde en ball i nettet. Men scoringen ble annullert for offside. Alta IF hadde også flere store sjanser som ikke ga tellende resultat. Men seier ble det, og dermed slo Alta-guttene tilbake etter hjemmetapet mot Bærum forrige helg.

– Jeg synes det var en god prestasjon av guttene. Vi hadde full kontroll i mesteparten av oppgjøret, så det var en fortjent seier. Jeg er også veldig godt fornøyd med at vi klarte å holde nullen, sier Alta IFs hovedtrener Bryant Lazaro.

Det er bare Bærum med sine 26 baklengsmål som har sluppet inn flere enn Alta IF blant de ni beste lagene i avdelingen. Odd 2 på tiendeplass har i likhet med Alta-guttene 24 baklengsmål så langt i år. Alta IF hadde negativ målforskjell før de møtte Oppsal på lørdag, men med 2-0-seier har de like mange mål som baklengsmål. Og med tre poeng klatret Alta IF fra syvende- til femteplass på tabellen.

– Oppsal er et lag som satser på kontringer, så det var viktig for oss å være tålmodige i angrepsspillet og ikke minst være aggressive i gjenvinningsfasen. Det synes jeg vi lyktes med i dag, kommenterer Lazaro videre.

– Hva synes du om innsatsen til debutant Tobias Vibe?

– Han gjorde en veldig god jobb. Og han var langt fra den eneste. Jeg synes alle som var utpå der presterte godt, også innbytterne. Dette var en god dag for oss alle, fastslår Alta IFs amerikanske hovedtrener.

Andre resultater lørdag: Florø - Kjelsås 1-2 og Elverum - Sotra 1-2.

Spilles søndag: Senja - Grorud, Åsane - Fram og Bærum - Asker. Odd 2 - Mjølner spilles mandag.

Alta IF stilte med følgende lag:

Daniel Rojas - Håvard Nome, Mats Frede Hansen, Tobias Vibe, Simon Laugsand - Gustav Severinsen, Christian Reginiussen, Felix Adrian Jacobsen (Andreas van der Spa fra 81. min.) - Magnus Nikolaisen, Guyon Philips (Runar Overvik fra 71. min.), Kyle Spence (Øyvind Veseth Olsen fra 74. min.)