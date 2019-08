Storstilt dekning av Altaturneringa på nett

sport

Det er duket for årets utgave av Altaturneringen og som vanlig vil Altaposten være på plass for å dekke arrangementet. Nytt av året er at mediehuset trapper opp den redaksjonelle satsingen som blir større enn noen gang.

Tidenes redaksjonelle satsing

– I år er det faktisk tidenes satsing redaksjonelt, sier Yngve Reginiussen, markedssjef i Mediehuset Altaposten.

Han er i full sving for å sørge for at alt kommer på plass i forbindelse med Altapostens tilstedeværelse på turneringen.

– Vi har vært på stand og hatt redaksjonell satsing før, men ikke som i år. Vi skal strømme fra morgen til kveld helt til finalen spilles på søndag, forteller han.

Altaposten vil være på plass med et mannskap på omkring 40 personer. Flere av disse skal sørge for at mange av kampene blir strømmet live på Altaposten.no. Dermed blir det strømmet parallelt fra ti ulike baner, samt at det også blir annen redaksjonell dekning. I tillegg blir det sendinger på nett og radio fra mediehusets studio på turneringsområde og live-sendinger fra kulturscenen.

– Strømming er jo et satsingsområde for de fleste mediehus, også for oss, sier Reginiussen.

Han forteller videre at sendingene foregår i samarbeid med tre andre mediehus; Folkebladet, iTromsø, og Framtid i nord. Markedssjefen legget til at det i år som tidligere år også være mulighet for å ta gratis lagbilder i standen mediehuset har på turneringsområdet.

Flere får mulighet til å følge med

– Vi ønsker jo at flest mulig skal ha mulighet til å se på og følge med sine unge håpefulle og ikke minst den gode stemningen som er på turneringen, sier Tron Møller Natland.

Han er leder av fotballstyret i Alta IF og er positiv til den økte dekningen av turneringen.

– Mye av fotballfamilien er samlet her, men det vil alltid være foreldre og besteforeldre som sitter hjemme og følger med.

– Tror du at det kan bli for mye fotball?

– Fotball blir det jo mye av uansett nærmest, men selve Altaturneringen er det såpass kompakt arrangement, så om det blir litt trøkk over to-tre dager tror jeg ikke det er noe negativt sånt sett.

Det er foreløpig ikke et helt klart estimat for hvor mange av de totalt 942 kampene som skal spilles denne helgen som blir vist på nett, men ifølge Reginiussen vil det bli flere hundre.