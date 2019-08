Lånes ut til Skjervøy

sport

Den unge midtbanespilleren skrev under på en ny kontrakt med Alta IF i forrige uke. Men han kommer ikke til å spille flere kamper for klubben i år.

– Marco har forlenget kontrakten med Alta IF. I høst skal han derimot spille kampene i 3. divisjon for Skjervøy etter at klubbene ble enige om en utlånsavtale. Treningshverdagen vil fortsatt være i Alta, mens han i helgene skal kjempe om poeng for Skjervøy som har levert en sterk sesong så langt, skriver Alta IF på sine nettsider.

– Vi føler at dette er det beste for Marco akkurat nå. Han trenger å bli utfordret i større grad enn han blir i 4. divisjon i Finnmark. Det er en bra løsning for begge parter, sier Alta IFs sportslige koordinator Rune Berger til A-sporten.

Kjemper om opprykk

Skjervøy holder til i Norsk Tipping-ligaen avdeling 6, og har som Alta IF nevnte innledningsvis gjort det meget bra i første halvdel av sesongen. De slo Tromsø ILs rekruttlag 4-1 på hjemmebane tidligere denne uka, og er for øyeblikket på andreplass - bare ett poeng bak serieleder Finnsnes. Fløya er nummer tre, så de nordnorske lagene har virkelig markert seg så langt.

Marco Mauno Johannessen fikk for øvrig sin debut for Skjervøy da TIL 2 ble slått. Altaværingen startet på benken, men ble byttet inn etter 67 minutters spill i en kamp der Tromsdalen-aktuelle Ørjan Isaksen Skallebø scoret alle fire målene for hjemmelaget. Tidligere Alta IF-spiller Erlend Pedersen spilte hele kampen for Skjervøy.

– Vi har mistet noen spillere den siste tiden, og da Brage Berg Pedersen skadet seg på trening ble vi litt usikre på om det var smart å la Marco gå på utlån. Men med Simon Laugsand og Andreas van der Spa tilbake, og nysigneringen Tobias Vibe i boks, kan vi flytte Håvard Nome opp i midtbaneleddet. Felix Adrian Jacobsen er også tilbake etter et lite skadeavbrekk, så vi kom frem til at denne løsningen var det beste for Marco på kort sikt og Alta IF på lengre sikt: Vi har veldig tro på han og håper at han utvikler seg ytterligere gjennom en bedre kamphverdag i allnorsk 3. divisjon, kommenterer Berger.

Braaten back?

Det har også vært spekulert i et comeback for den tidligere målgarantisten Vegard Braaten, som valgte å trappe ned etter fjorårssesongen. Han har scoret 17 mål på seks kamper i BUL Retro-drakten i 5. divisjon, og fullførte nylig terrengsykkelrittet Offroad Finnmark 300 med bravur. Det er med andre ord ingenting i veien med 32-åringens fysiske form. Men det er fortsatt en del brikker som må falle på plass.

– Vegard har vært på noen treninger, og vi har snakket litt med han om et mulig comeback. Men det er for tidlig å si om det blir en realitet. Det er en del som må legges til rette. Vi får se hva som skjer, sier Berger, som innrømmer at det er litt tynt i angrepsrekka etter at Brage Berg Pedersen skadet seg.

Magnus Nikolaisen, Guyon Philips og Kyle Spence startet mot Bærum sist helg. Rekruttene Jørgen Hammari, Tom Emaus og Erik Plohhihh satt på benken, men ingen av dem kom innpå. Også Ovllaper Skoglund Sara, Johan Mikkelsen Gaup og Hikmat Nazari regnes som lovende talenter.

– Vi har noen veldig spennende unggutter fra rekruttlaget som er i vannskorpa. Men vi kan ikke forvente at de skal gå rett inn på laget og hamre inn scoringer. Dette er gutter som vi ønsker å matche forsiktig, avslutter han.