Nå er også eliterytterne i gang med OF700

Mandag kveld klokken 21.00 gikk startskuddet for Offroad Finnmark 700. Da var det deltakerne i solo, mix, dame og turklassen for menn som la sivilisasjonen bak seg. Disse rytterne kom inn til sjekkpunktet i Kvænangsbotn natt til tirsdag, og her valgte Geir Lien fra Ullensaker, som var en av forhåndsfavorittene i soloklassen, å bryte løpet.

I skrivende stund er de øvrige deltakerne kommet seg et godt stykke videre. Martin Støvern fra Aaby CK og altaværingen Alf Christian Losvar er de eneste som har passert sjekkpunktet i Bidjovaggi. Losvar startet ut 39 minutter etter Støvern.

Tirsdag morgen var det som nevnt eliteklassen for herrer som kom i gang med årets ritt. Her er det 17 ryttere fordelt på åtte lag. De er straks tilbake i Alta sentrum etter å ha gjort unna den første kjappe delen av traseen, og så går veien videre mot Kvænangsbotn.

Offroad Finnmark har ytterligere én distanse igjen, nemlig OF300. Denne starter torsdag klokken 18.00. Det skal også arrangeres barneritt onsdag klokken 17.00 og folkerittet OF20 på lørdag.

Arrangøren har estimert målpassering for vinnerne i OF700 til fredag klokken 10.00, mens de kjappeste rytterne i OF300 er ventet inn fredag klokken 13.00.