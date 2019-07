Ble straffet knallhardt

sport

Åsane - Alta 3-1:

Lørdag var det klart for toppkamp i PostNord-ligaen avdeling 2 mellom Åsane og Alta IF. Begge klubber er i høyeste grad med i kampen om en topp tre-plassering, så det var viktige poeng å kjempe om på Myrdal stadion.

Gjestene kom best i gang og tok ledelsen fra straffemerket ved Kristoffer Valsvik etter bare åtte minutters spill. Det var venstreback Håvard Nome som stoppet Åsanes kantspiller på uregelmentert vis. Selv om Alta IF-keeper Maris Eltermanis gikk rett vei på straffesparket, maktet han ikke å stoppe den velplasserte avslutningen.

Gjestene fra nord utliknet etter 29 minutters spill, og det var hjemmelagets forsvarsspiller Ole Martin Lekven Kolskogen som satte ballen i eget mål. En god del av æren for scoringen må gå til Øyvind Veseth Olsen, som spilte høyreback for anledningen. Han stupte i angrep og slo et hardt innlegg inn foran mål som altså havnet i nettet ved hjelp av en uheldig Lekven Kolskogen.

Med over 30 varmegrader på stadion var det ikke unaturlig at tempoet dalte litt utover i andreomgangen. Alta-guttene løp mye etter, men kom også til et par brukbare sjanser. Poeng ble det imidlertid ikke, noe som i stor grad skyldes en dommeravgjørelse som gjestene skjønte svært lite av. Kaptein Mats Frede Hansen tok tilsynelatende ballen i en duell innenfor 16-meteren, men hoveddommer Jørgen Haugen var sikker i sin sak og pekte på straffemerket for andre gang i kampen. Kristoffer Valsvik sendte Maris Eltermanis feil vei og sørget for 2-1-ledelse.

På overtid flyttet Alta IF opp hele laget på en corner. Også Maris Eltermanis tok turen opp. Gjestene fikk headet ballen unna og satte umiddelbart i gang en kontring som Ole Didrik Blomberg etter hvert trillet i åpent mål. Dermed endte kampen 3-1 til Åsane, og Alta IF gikk på sitt sjette tap på bortebane i år. Bryant Lazaros mannskap har bare tatt fire poeng av 21 mulige på fremmed kunstgress i 2019.

Andre resultater lørdag: Florø - Fram 2-0, Odd 2 - Kjelsås 1-2, Bærum - Oppsal 5-5.

Alta IF stilte med følgende lag:

Maris Eltermanis - Øyvind Veseth Olsen (Marco Mauno Johannessen fra 85. min.), Mats Frede Hansen, Andreas van der Spa, Håvard Nome - Dag Andreas Balto (Aleksander Bjørnvåg fra 80. min.), Christian Reginiussen, Gustav Severinsen, Magnus Nikolaisen, Guyon Philips, Brage Berg Pedersen (Kyle Spence fra 62. min.)