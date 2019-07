RBK lett videre til neste kvalikrunde

sport

RBK - Linfield 4-0:

Anders Konradsen scoret to da Rosenborg vant 4-0 og tok seg enkelt videre til neste runde i mesterligakvaliken med 6-0 sammenlagt mot Linfield.

Trønderne hadde lagt et godt grunnlag i bortemøtet på Windsor Park hvor de vant 2-0 og sjelden ble truet av nordirene. Etter onsdagens svært så enkle seier på Lerkendal gjenstår tre kvalifiseringsrunder før Eirik Hornelands menn eventuelt kan ta fatt på gruppespillet i mesterligaen. Neste hinder på veien er hviterussiske BATE Borisov.

– Jeg sitter igjen med et trygt og godt avansement. 6-0 sammenlagt er fint. Jeg synes første omgangen ikke er all verdens, da spiller vi på for lavt gir og ønsker ikke å underholde nok. I andre omgang klarer vi å løfte oss en del hakk, og klarer heldigvis å putte på tre mål, sier Horneland til TV 2.

Tore Reginiussen spilte hele kampen i Rosenborgs midtforsvar sammen med stoppermakker Even Hovland.

Rosenborg (4-3-3):

André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad (Anders Trondsen fra 46.), Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling – Gjermund Åsen, Marius Lundemo, Anders Konradsen (Emil Konradsen Ceide fra 71.) – Pål André Helland, Alexander Søderlund (Babajide Akintola fra 57.), Yann-Erik de Lanlay