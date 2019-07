Flytter hjem til Spania

sport

Tidligere Alta IF-spiller Juan Manuel Cordero har blitt enig med Egersunds IK om å avslutte kontraktsforholdet, melder klubben.

– EIK-spillerne Juanma Cordero og Aleksandar Corovic er løst fra kontraktene. Cordero kom fra Alta foran denne sesongen, og vender nå hjem til Spania. EIK Fotball ønsker begge to lykke til i fremtiden, skriver Egersunds IK på sin nettside.

Cordero ble hentet fra HamKam til Alta foran 2018-sesongen og fikk 25 kamper i gult og blått før han flyttet sørover igjen. Han scoret fem mål.

Spanjolens mest minneverdige bidrag i Alta IF-drakten var utvilsomt hans to scoringer i ekstraomgangene i cupkampen mot Tromsdalen, som sørget for at OBOS-ligalaget ble slått 3-1 i Finnmarkshallen.

Han endte på syvendeplass med ti stjerner på Altaposten 3-2-1-børs i 2018. Kaptein Mats Frede Hansen ble kåret til Årets Alta-spiller med 19 stjerner.