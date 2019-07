Pangstart i Sverige

sport

Mandag morgen ble Gothia cup 2019 blåst i gang, og som så mange ganger før er Nordlysbyen på plass med flere lag. Alta IF stiller med G18- og J16-lag, mens BUL har spillere representert i tre ulike klasser - nemlig G18, G16 og J15.

Hadde god kontroll

Tre av disse lagene gjorde unna sin første kamp i gruppespillet før deadline for Altapostens papirutgave, og samtlige gikk seirende ut av sine respektive oppgjør i en av verdens største fotballturneringer for barn og ungdom. Alta IFs G18-lag klinket til med et skikkelig målkalas, og ga seg ikke før det sto 9-0 på måltavla i kampen mot Tramway FC fra Sør-Afrika. Ola Ek Mannsverk scoret hele fem ganger.

Alta IFs J16-lag var ikke mye dårligere. De vant 3-0 mot Gimonäs Umeå IF. Ingvild Toft, Mari Ek Esjeholm og Tuva Mikalsen scoret målene for laget fra Nordlysbyen.

– Det var en solid gjennomført kamp fra vår side. Vi var mye bedre enn dem og hadde god kontroll. Vi gjorde en del bytter underveis, noe som gjorde at en del spillere måtte prøve seg i uvante posisjoner. Men samtlige 15 spillere fikk bra med tid på banen. Det føles godt å starte turneringen med en god forestilling, sier trener Toril Ek på telefon fra Göteborg, der det før øvrig ikke var spesielt varmt mandag morgen og formiddag.

– Vi fryser faktisk litt nå. Det var fin temperatur å spille fotball i, men nå kunne det gjerne vært litt varmere. Vi får håper at det kommer seg utover dagen, sier hun.

Stiller med to BUL-spillere

Som den oppmerksomme leser muligens har fått med seg stiller Alta IF med to BUL-spillere i Gothia cup. Både Mari Ek Esjeholm og Ingvild Toft spiller til daglig i BUL. Men begge kom fra naboklubben, og er altså nå tilbake sammen med gamle lagvenninner.

– Det er veldig godt å ha alle jentene samlet igjen. Denne turen har vært planlagt lenge, og det var hele tiden meningen at Mari og Ingvild skulle bli med hit selv om de til daglig spiller i blått. Jentene har spart siden de var små, forteller Ek, som sammen med de andre i trenerteamet skal sjekke ut morgendagens motstander i ettermiddag. Tirsdag klokken 09.00 er det Wellington United Diamonds fra New Zealand som står på motsatt banehalvdel.

– Det er greit å ta en titt på hva som venter oss i de to neste kampene. Det er også fint at morgendagens kamp har avspark såpass tidlig. Vi trives bedre når det er litt kaldt kontra 25 plussgrader i stekende sol, ler Alta IF-treneren.

Scoret i sluttminuttene

Også BULs G18-lag gjorde unna sin første kamp mandag formiddag. De slo tyske FC Este 2012 1-0, og det var Markus Arntzen som ble matchvinner.

– Kampen bar preg av at det var åpningskamp og veldig tidlig. BUL-spillerne var tydelig nervøse og kom ikke opp på vanlig nivå. De styrte likevel kampen og kom til en rekke sjanser uten å lykkes. Først fem minutter før slutt kom den forløsende scoringen. Markus Arntzen fikk æren av å sette ballen i åpent mål etter fine kombinasjoner mellom Trym Suhr-Stamnes og Pål Even Heggelund, skriver BULs «pressesjef» Terje Falsen i en mail til A-sporten.

De to andre BUL-lagene hadde avspark litt senere. BUL G16 møter Academy Elite fra Mexico, mens BUL J15 møter svenske Håbo FF.