Møter nye utfordringer med økte treningsdoser

sport

Vi er bare kommet til slutten av juni, men de ivrigste håndballspillerne er for lengst i gang med sesongforberedelsene. Klubbene i Alta har videreført det gode samarbeidet som kom i stand for et drøyt år siden, noe som betyr at aldersbestemte spillere møtes på tvers av klubbgrensene med tanke på kvalifisering til Bring- og Lerøyserien. I år skal Alta også delta i G20-NM, og denne skal i likhet med Lerøy-kvaliken spilles i Altahallen.