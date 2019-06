Ny fjerdeplass

sport

Som så mange ganger før var helgas NM-runde preget av mange opp- og nedturer for Altas rallycrosskjører Bjørn Terje Heggeli. Han slet med oppsettet på bilen i perioder, men klinket plutselig til med en heatseier og bestetid. Dette var dessverre ikke i finalen, der han som i de foregående rundene endte på fjerdeplass.

– Starten satt som et skudd og jeg var først inn i første sving fra yttersporet. Etter det føltes det som at det gikk litt for pent og pyntelig rundt banen, men noen ganger er pent og pyntelig bra. For første gang i min NM-karriere i rallycross satte vi bestetid i en omgang, skriver Heggeli på Facebook.

Dette var tidlig på lørdagen, og mye skulle ennå skje. Han lyktes ikke like godt i de neste heatene, der han blant annet fikk en punktering. Dermed måtte han kjempe seg til en plass i A-finalen gjennom deltakelse i B-finalen. Her ble han nummer to, og fikk altså plass i A-finalen.

– I og med at jeg ble nummer fire i de to første NM-rundene, så kom det vel ikke som et sjokk at jeg endte på fjerdeplass denne gangen også. Det har som vanlig vært en merkelig helg. Kvalifiseringsheatene på søndag bestod mer av knusing av bil enn kjøring av bil, og den kjøringa som ble utført inne i minitanksen var nesten bare triste greier. I finalene satt det heldigvis litt bedre igjen, forteller han.

– I B-finalen hadde jeg en svak start, men vi kom oss videre til A-finalen. Her startet jeg også dårlig, men fikk kranglet meg opp på en fjerdeplass gjennom første sving, og der holdt jeg meg til mål. Det positive her var at kjøringen satt bedre og man ble ikke totalt frakjørt i finalen. Det mest positive med helga var at det kan se ut som de grepene vi gjorde før løpet for å få minitanksen til å starte bedre fungerte bra. Endelig klarte jeg å dra et par starter igjen, avslutter han.