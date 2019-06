– Det er sånn vi må spille i serien

sport

Det var i lange perioder vanskelig å se hvem som til daglig spiller i Eliteserien og hvem som holder til i PostNord-ligaen da Alta IF og Stabæk møttes til tredjerundekamp i cupen i går kveld. Bryant Lazaros mannskap havnet tidlig under, men slo tilbake og hadde flere gode muligheter til å ta ledelsen. I stedet for en fortjent 2-1-scoring satte gjestene fra Oslo inn to kjappe mål, og fikk også en siste nettkjenning i kampens siste sekunder slik at cupoppgjøret endte 4-1 til Stabæk.