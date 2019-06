Vemodig farvel med cupen

sport

Alta - Stabæk 1-4:

Torsdag kveld var det klart for tredjerundekamp i norgesmesterskapet for menn mellom Alta IF og Stabæk. Gjestene var store favoritter, men de svake resultatene i Eliteserien gjorde at både Alta-guttene og hjemmepublikummet øynet håp om en cupbombe i Finnmarkshallen. Og en god stund så det ut som at det faktisk kunne bli en realitet.

Stabæk tok ledelsen ved Hugo Vegard Vetlesen etter bare fire minutters spill, og da begynte nok en del folk å ane uråd. Men Alta IF var det klart beste laget i resten av omgangen, og hadde flere muligheter til å utlikne. Ikke minst hadde de ballen klart mest og dominerte matchen fullstendig.

Hjemmelaget fikk den starten på andreomgangen som de ønsket seg da Magnus Nikolaisen vartet opp med et strålende innlegg til Christian Reginiussen, som med stor kraft og besluttsomhet headet inn 1-1. Hjemmelaget forsatte å dominere, men til tross for flere sjanser ble det ikke mål. Da var gjestene mer effektive. Raymond Anane-Gyasi satte inn 1-2 på en dødball, før Franck Boli økte ledelsen på straffespark. Samme mann fastsatte sluttresultatet til 1-4 på overtid.

– Jeg er veldig stolt av spillerne. De var tro mot måten vi ønsker å spille fotball på og gjorde veldig mye riktig. Vi gjorde nok til å vinne i dag. Dessverre hadde vi ikke marginene på vår side, sa Alta IFs hovedtrener Bryant Lazaro etter kampslutt.

Alta IF stilte med følgende lag:

Daniel Rojas - Håvard Nome, Mats Frede Hansen, Øyvind Veseth Olsen, Simon Laugsand - Dag Andreas Balto, Christian Reginiussen, Felix Adrian Jacobsen - Magnus Nikolaisen, Brage Berg Pedersen, Kyle Spence

A-sporten kommer tilbake med mer fra oppgjøret i fredagens papirutgave og E-avis.