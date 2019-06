Møter Viking borte hvis de slår Stabæk ut av cupen

sport

14 av 16 kamper i den tredje runden i norgesmesterskapet for menn ble spilt onsdag kveld. Bare Alta IF - Stabæk og Kongsvinger - Tromsø har avspark torsdag.

Etter at onsdagens matcher var unnagjort ble trekningen for den neste runden utført av NRK og Norges fotballforbund. Skulle Alta IF slå Stabæk i Finnmarkshallen venter nok et eliteserielag, nemlig Viking. Fjerderundekampen mellom enten Viking og Alta IF eller Viking og Stabæk spilles på SR-Bank Arena i Stavanger.

Skulle Alta IF detonere cupbomben på torsdag møter de en gammel kjenning. Rune Repvik var hovedtrener for klubbens dame- og herrelag i en årrekke, og han er nå ansatt i Viking. Repvik skrev følgende på Twitter da trekningen var unnagjort:

"Jaaaaaaaa!!! Kom igjen #AltaIF Dåkker slår Stabæk :-))) æi vil ha #vikingfk #AltaIF".