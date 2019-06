Samler stjernene i Holmenkollen

sport

Therese Johaug, Emil Iversen og Martin Johnsrud Sundby er blant langrennsstjernene som skal til Holmenkollen torsdag 20. juni for å konkurrere i de harde løypene i nasjonalanlegget. Hele kvinnelandslaget, sprint for herrer og allround-laget for herrer i langrenn skal delta, skriver Norges skiforbund på sine nettsider.

– Dette er et gratis familiearrangement der publikum får komme tett på utøverne, og hvor langrennsstjernene selv får testet formen mot hverandre, forklarer daglig leder i Holmenkollen Skifestival, Kristin Vestgren Sæterøy.

De siste tre årene har rulleskirennet blitt arrangert i Holmenkollen. Tidligere ble rennet arrangert på Rådhusplassen i Oslo Sentrum. De siste årene har også Kombinertlandslaget vært en del av programmet.

– Både utøverne og vi som arrangør synes forholdene er fantastiske i Holmenkollen. Det er tilrettelagt med både flotte rulleskiløyper, publikumsfasiliteter og opplegg for utøverne. Vi håper publikum også tar turen til anlegget torsdag 20. juni, sier Vestgren Sæterøy i Holmenkollen Skifestival.