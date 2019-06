Varsler protest

sport

Alta IFs fotballherrer tok sesongens fjerde hjemmeseier da Elverum ble slått 3-1 søndag kveld. Gustav Severinsen, Håvard Nome og Magnus Nikolaisen sørget for at alle tre poengene ble igjen i Nordlysbyen.

Vant slitekamp Alta IF imponerte ingen, men stakk av med tre poeng i søndagens hjemmekamp.

Etter kampslutt ga Elverums trenerteam beskjed at de kom til å legge inn protest. De ønsket ikke å bli intervjuet, men bekreftet at de vil ha Norges fotballforbund til å se på saken. Grunnlaget for protesten er straffesparket som Alta IF ble tildelt midtveis i andre omgang.

Brage Berg Pedersen ble tilsynelatende felt, og hoveddommer Stian Røvig Sletner pekte på ellevemetersmerket. Elverum mener at dommeren gjorde feil i denne situasjonen, og legger derfor inn protest.

Mediehuset Altaposten ba dommerteamet om en kommentar, men de ønsket ikke å komme med en uttalelse akkurat der og da. Det var for øvrig Tom Egil Olsen og hans nevø Jakob Kolstad Olsen som var assistentdommere, mens Bernt Thomas Berntsen var dommerobservatør.

A-sporten følger opp denne saken.