Suverent best i lokaloppgjøret

sport

BUL - TIL 10-1:

BULs fotballdamer var store favoritter foran lokaloppgjøret mot svakt plasserte Tverrelvdalen torsdag kveld. Terje Falsen og Atle Hansens disipler gikk på sesongens første tap borte mot Tromsdalen sist helg, men det var likevel ventet at det ville være nivåforskjell på Coop-banen. Og det var det virkelig.

Nordlysbyens satsingslag på damesiden har fått påfyll av unge talenter fra Alta IF, og etter 26 minutters spill var det nettopp en tidligere Alta-spiller som ga BUL ledelsen. 16-åringen Ingvild Toft dukket opp på bakre stolpe og satte Lea Hunsdal Falsens flotte innlegg kontrollert i mål. Det var starten på en skikkelig målshow fra hjemmelagets side.

I tur og orden scoret Anna Opgård (2), Camilla Krogh, Therese Vollan Kristensen, Lea Hunsdal Falsen og Emmy Olsen for BUL. Solveig Heggeli Slettvoll reduserte for TIL midt opp i dette, men bossekopingene gikk til pause med en overbevisende 7-1-ledelse.

Med ytterligere tre scoringer i andre omgang, de to siste rett før slutt, bikket hjemmelaget tosifret antall nettkjenninger og vant 10-1 over gjestene fra Altas østkant. De tok samtidig over serieledelsen i 2. divisjon kvinner avdeling 9. BUL har tre poeng mer enn Tromsdalen, Tromsø og Fløya 2, som alle har ti poeng. TUIL og Tromsø har bare spilt fire kamper. BUL har gjort unna seks matcher, mens Fløya 2-spillerne har fem seriekamper på samvittigheten.

BULs neste kamp er hjemme mot Polarstjernen lørdag 22. juni. Men flere av spillerne som var med mot Tverrelvdalens skal i aksjon allerede mandag i neste uka. Da skal BUL spille mot LSK i norgesmesterskapet for J19-lag på Coop-banen i Bossekop. Kampen starter allerede klokken 11.00.

A-sporten kommer tilbake med mer om dette og torsdagens målfest i fredagens papirutgave og E-avis.