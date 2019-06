Stoppet tapsrekka

sport

Asker - Alta 2-2:

Alta IFs fotballherrer hadde tre strake bortetap før mandagens oppgjør mot Asker på Føyka kunstgress i Oslo. Tapsrekka kunne fort blitt forlenget til fire nederlag, men en god Daniel Rojas i Alta-buret og målscorerne Kyle Spence og Magnus Nikolaisen hindret tap.

Hjemmelaget tok ledelsen ved Lars Fuhre etter ti minutters spill, men det gikk ikke lang tid før Kyle Spence utliknet til 1-1 etter flott forarbeid av Runar Overvik og Guyon Philips. To minutter etter 1-1-scoringen satte Roman Fazi inn 2-1 til Asker etter svakt forsvarsspill av gjestene fra nord. Rett før pause utliknet Alta IF på nytt - denne gangen ved Magnus Nikolaisen. Han dro seg fint inn i feltet og skrudde ballen i det lengste hjørnet.

Begge lag hadde sine muligheter etter pause, og det var Asker som var nærmest. To ganger ble Bryant Lazaros mannskap reddet av Daniel Rojas, som nok en gang var Alta IFs beste spiller. Dermed endte kampen uavgjort 2-2, og Alta IF stoppet i det minste tapsrekka på bortebane. Hjemme har Alta IF vært langt bedre. Her har de tre seire og én uavgjort på de fire første kampene. I neste serierunde venter en hjemmekamp mot Elverum.

Alta IF er nummer fem i PostNord-ligaen avdeling 2 - fem poeng bak serieleder Åsane.

Alta IF stilte med følgende lag:

Daniel Rojas - Runar Overvik, Aleksander Bjørnvåg (Gustav Severinsen fra 46. min), Øyvind Veseth Olsen, Håvard Nome - Dag Andreas Balto, Christian Reginiussen, Felix Adrian Jacobsen - Magnus Nikolaisen, Guyon Philips, Kyle Spence

Andre resultater:

Senja - Bærum 1-1

Mjølner - Florø 0-1

Åsane - Oppsal 5-0

Elverum - Grorud 1-2

Kjelsås - Fram 1-1

Odd 2 - Sotra 1-2