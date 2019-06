Tre strake for BUL

sport

Indrefjord - BUL 2-7:

BULs fotballherrer fikk en tøff start på årets sesong med bare ett poeng på de fire første kampene. Den siste tiden har det gått langt bedre. Det startet med 4-0-seier borte mot Nordlys 25. mai, og årets første triumf ble fulgt opp med en råsterk hjemmeseier mot topplaget Kirkenes forrige helg. Onsdag kveld sikret BUL-guttene sin tredje strake trepoenger i 4. divisjon.

Indrefjord åpnet scoringsballet på Breidablikk stadion etter bare tre minutters spill, men to kjappe scoringer av Trym Suhr-Stamnes og Aleksander Nygård Kjellmann snudde kampen. Sistenevnte ordnet også 3-1 til gjestene fra Bossekop før lagene gikk til pause.

Samme mann fulgte opp med to nye scoringer i andre omgang. Også Lars-Gøran Møvik Iversen hamret inn to nettkjenninger, og da betydde det lite at hjemmelaget reduserte én gang. BUL vant komfortabelt 7-2 over Indrefjord, som etter tirsdagens 1-1-kamp mellom Nordlys og Porsanger er eneste lag i 4. divisjon som fortsatt ikke har tatt poeng i år.

Hjemmelagets Andreas Borch Johansen ble for øvrig utvist etter å ha fått sitt andre gule kort for dagen etter 70 minutters spill. På dette tidspunktet i kampen ledet BUL 4-2. For BUL fikk Aleksander Nygård Kjellmann og Sivert Anathon Larsen se det gule kortet i onsdagens oppgjør.

Med tre nye poeng klatret BUL til syvendeplass på tabellen. De har bare ett poeng opp til HIF/Stein på sjette- og tre poeng opp til Kirkenes på femteplass. Porsanger leder serien ett poeng foran Alta 2, Tverrelvdalen og Bjørnevatn.

BUL startet med følgende lag:

Eirik Lampe - Brikt Lorentsen Lyngedal, Daniel Halvorsrød, Arve Lorentsen Lyngedal, Sivert Anathon Larsen, Sebastian Sørnes Holmvik, Tom-Erik Biti, Eimund Larsen, Thomas Skarshaug Pedersen, Aleksander Nygård Kjellmann, Trym Suhr-Stamnes