God poengfangst

Etter en vond fjorårssesong har Bjørn Terje Heggeli fått fart på rallycrossbilen igjen. I sesongens første NM-runde ble han nummer fire, og altaværingen endte opp med den den samme plasseringen i helgas løp i Melhus.

Bjørn Terje Skuffet over seg selv – gir egen innsats terningkast to Til tross for en respektabel 4. plass er Bjørn Terje Heggeli lite tilfreds med helgas NM-runde.

Mer minus enn pluss

– Vi endte på omtrent samme plass som vi har ligget på hele denne helga. En fjerdeplass i dette selskapet er slett ikke så verst, og det gir bra med NM-poeng. Men jeg sitter likevel igjen med veldig blandede følelser etter dette løpet, kommenterer Bjørn Terje Heggeli.

– For å ta det positive først; vi klarte å kvalifisere oss direkte til A-finalen, og her kjørte vi inn til en fjerdeplass etter at undertegende våknet til liv etter en svak førsterunde. Bilen er dessuten noenlunde hel, noe mekanikerne garantert er glade for. Det er vel og bra, men dessverre ikke nok til at jeg gidder å sprette champagnen riktig ennå, forteller han.

– Vi sliter fortsatt med å finne rett oppsett på bilen, noe som gjør at vi taper mye tid og plasseringer enkelte steder på banen. Motoren går heller ikke rent, noe som gjør at vi må ha den inn til en sjekk før neste NM-runde.

Vi er heller ikke raske nok når starten går, sier Heggeli til A-sporten.

Skal jobbe hardt videre

Han og teamet har veldig lyst til å kjempe om de aller gjeveste plasseringene. Men det er ikke så enkelt.

– Det går glimtvis rimelig fort ute på banen, men glimtvis tar oss ikke opp på pallen. Samtidig må vi nok bare stikke fingeren i jorda og innse at vi er ikke helt der oppe slik vi kan kjempe om seieren per dags dato. Men vi kan ikke legge oss ned å grine av den grunn.

Skal vi komme oss opp et par hakk og kjempe i toppen må vi bare brette opp ermene og jobbe videre, sier han.

– Jeg ønsker å rette en stor takk til hele teamet for god innsats gjennom helga, til sponsorene våre og ikke minst en stor takk til Markus Grønningsæter som måtte steppe inn som spotter i siste liten.