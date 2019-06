Beklager det røde kortet

sport

En skuffet og misfornøyd Mats Frede Hansen gikk rett til hoveddommer Ole Ragnar Jansen Knutsen og hans assistenter etter at oppgjøret mellom Oppsal og Alta IF var ferdigspilt lørdag ettermiddag. Alta IF-kapteinen mente at Oppsal hadde en spiller i offside som ødela sikten til målvakt Daniel Rojas da hjemmelaget gikk opp til 2-1 på et langskudd på overtid. Den diskusjonen ønsket ikke dommertrioen å ta, og det hele endte med rødt kort til Hansen, som dermed må stå over flere kamper.