Pinlig tap mot tabelljumboen

Oppsal - Alta 3-1:

Alta IFs fotballherrer jaktet lørdag sin første borteseier i serien siden Grorud ble slått 22. april. Bryant Lazaros mannskap har prestert ujevnt i år, men slo Fram på hjemmebane sist helg og ville ha gode sjanser for å klatre på tabellen med seier over bunnlaget Oppsal. De var det eneste laget i avdelingen som fortsatt ikke hadde vunnet en seriekamp i 2019.

Mot spillets gang tok Oppsal ledelsen på en dødball etter 15 minutters spill. Hjemmelagets midtstopper Ismar Dizdar fikk stå alene på en corner og headet ballen kontant i mål. Her var verken Alta-forsvaret eller målvakt Daniel Rojas med på notene. Rett før pause utliknet Christian Reginiussen til 1-1 på en heading etter et fint og presist innlegg fra Magnus Nikolaisen.

Alta IF hadde sine muligheter etter pause. Blant annet skjøt Brage Berg Pedersen i stolpen. Men det manglet sprut i beina til Alta-spillerne, og på overtid fikk Willhelm Osman Adra kjempetreff fra distanse og sendte hjemmelaget i føringen. Alta-spillerne mente ballen var borti en Oppsal-spiller som sto i offside, og ville ha målet annullert. Det fikk de ikke. I stedet utnyttet Marius Nordskag Løvhaug passivt forsvarsspill og fastsatte sluttresultatet til 3-1.

Dermed var sesongens første trepoeng i boks for Oppsal, mens Alta IF gikk på sesongens tredje tap. De er fortsatt nummer fem på tabellen, men kan være syv poeng bak serieleder Kjelsås dersom de slår Grorud på bortebane på søndag. Alta IF-kaptein Mats Frede Hansen klarte for øvrig å snakke på seg et direkte rødt kort etter kampslutt.

Andre resultater lørdag: Fram - Asker 0-0 og Bærum - Åsane 0-2. Oppgjøret mellom Florø og Senja hadde senere avspark og var ikke ferdigspilt da denne saken ble skrevet.

Alta IF stilte med følgende lag:

Daniel Rojas - Runar Overvik (Aleksander Bjørnvåg fra 83. min.), Mats Frede Hansen, Øyvind Veseth Olsen, Håvard Nome - Felix Adrian Jacobsen, Christian Reginiussen, Dag Andreas Balto (Kyle Spence fra 69. min.) - Magnus Nikolaisen, Guyon Philips (Gustav Severinsen fra 59. min.), Brage Berg Pedersen