Forlot banen med kutt i hodet - tror han blir klar til helga

sport

Onsdag kveld vant Alta IF 3-0 borte mot Fløya i norgesmesterskapet for menn. De er dermed klare for fjerde runde i cupen. Men gjestene fra Nordlysbyen måtte kjempe hardt for avansementet, og enkelte måtte til og med forlate banen med skader. Både Aleksander Bjørnvåg og Christian Reginiussen ga seg lenge før sluttsignalet lød.