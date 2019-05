– Vi er sinnssykt gode til å arrangere renn

sport

Lørdag 11. mai kunngjorde skigruppas leder Maria Thomassen at Øksfjord idrettslag hadde blitt tildelt kretsmesterskapet i langrenn neste vinter.

– Vi søkte. Vi håpte. Vi fikk. Øksfjord idrettslag har av Finnmark skikrets fått tildelt Finnmarksmesterskapet KM i langrenn neste år. Mesterskapet vil bli arrangert 25.- og 26. januar, og vi gleder oss veldig. 2020 blir et fantastisk skiår for idrettslaget vårt, skrev Maria Thomassen på sosiale medier.

11 dager senere sier hun følgende til A-sporten:

– Vi er et lite idrettslag, og har ikke så voldsomt mange ildsjeler eller aktive løpere. Men det endrer ikke det faktum at vi er sinnssykt gode til å arrangere skirenn. Vi håper og tror at dette kan gi idrettslaget og hele bygda en skikkelig «boost», smiler Thomassen.

Håper det er snø nok

Det var etter et fagmøte i skikretsen at Thomassen fikk beskjed om at ØIL var valgt som arrangør for neste års finnmarksmesterskap.

– KM er delt i to, der sprinten arrangeres i Øst-Finnmark og distanserennene går av stabelen i Vest-Finnmark. Dette byttes på annenhvert år. Vi søkte om å få være arrangør for det som skulle skje i vest, og fikk altså tildelt mesterskapet. Det er flott at kretsen stoler på oss og har tro på vår gjennomføringsevne. Samtidig er vi litt nervøse. Det er ikke alltid at det er så voldsomt mye snø her i slutten av januar. Men datoene var satt, så vi får bare håpe på det beste.

Hun og ildsjelene håper på et godt samarbeid med kommunen og næringslivet. De er nemlig nødt til å begynne forarbeidet allerede til sommeren.

– Det må både lages lengre og bredere løyper, og det arbeidet er vi nødt til å starte med tidlig. Det er mye kvisting og slikt som må gjøres, kommenterer hun.

– Svært gledelig

Øksfjordingen Roger Finjord, som de siste årene har engasjert seg like mye i langrenn som fotball, er veldig glad for at ildsjelene i moderklubben får sjansen til å vise hva de kan. Han er en del av styret i Finnmark skikrets som uten noen innvendinger fulgte innstillingen fra langrennskomiteen.

– Det var langrennskomiteen som innstilte Øksfjord IL som arrangør for neste års KM, og den ble enstemmig vedtatt. Så jeg var ikke inhabil i denne saken. Jeg legger ikke imidlertid skjul på at jeg synes dette er svært gledelig for både klubben og bygda. De er fantastiske flinke til å arrangere både skirenn og fotballturneringer, og jeg er helt sikker på at KM i 2020 vil bli et kjempebra mesterskap på alle måter, sier Finjord.