Scoret 14 ganger hjemme mot Nordlys

sport

Alta 2 - Nordlys 14-0:

Tverrelvdalen har klart det to ganger i år, men det hører fortsatt sjeldenhetene til at et lag scorer mer enn ti mål i samme kamp. Nå har også Alta IFs rekruttlag klart det.

Ungguttenes hjemmekamp mot Nordlys mandag kveld ble en svært ensidig og målrik affære. Alta IF hadde mandag kveld ikke lagt ut målscorere på nettsiden fotball.no, men stillingen ble imponerende 14-0 i Finnmarkshallen.

Med tre poeng og forbedret målforskjell klatret Alta 2 til tredjeplass på tabellen i 4. divisjon. Tverrelvdalen leder foran Porsanger. De har begge 12 poeng på sine fem første kamper, mens Alta 2, Kirkenes og Bjørnevatn har ti poeng. De to sistnevnte lagene har bare spilt fire kamper hver. Nordlys har i likhet med Indrefjord ennå ikke tatt poeng i år og ligger helt sist.

Alta 2 startet med følgende lag:

Maris Eltermanis - Marius Nordholm, Ola Ek Mannsverk, Hikmat Nazari, Amadeus Veland Arnesen, Brian Rognli Kravik, Ovlla Per Skoglund Sara, Marco Mauno Johannessen, Tom Kristensen Emaus, Jørgen Brandser Hammari, Vebjørn Atle Skorpen