Hodestups ut av cupen

Fløya - BUL 4-0:

BULs fotballdamer slo Porsanger 5-0 i første runde i norgesmesterskapet for kvinner. På onsdag var det klart for andre runde, og da var det 1.-divisjonslaget Fløya som var motstander. Gjestene fra Bossekop holdt Fløya til 0-0 før pause, men fikk det tyngre etter hvilen.

Sandra Rebecca Nikolaisen Simonsen ga hjemmelaget ledelsen etter 58 minutters spill. Fløya klarte imidlertid ikke å punktere kampen før i sluttminuttene. Da kom det tre scoringer i kjapp rekkefølge. Regina Solhaug Fiabema økte til 2-0 da kampen var 85 minutter gammel, mens Celine Emilie Nergård og Sandra Rebecca Nikolaisen Simonsen satte inn 3-0 og 4-0 helt mot slutten.

Dermed er cupeventyret over for Terje Falsen og Atle Hansens damer. De returnerer til Tromsø allerede kommende helg for å møte Fløyas andrelag i seriekamp på Fløya Arena.

Tidligere Alta IF-målvakt Marja Sofe Holmestrand Hætta voktet målet for Fløya.

BUL stilte med følgende lag:

Ulrikke Rye Josefsen - Johanne Bjørnå, Marie Nygård Kjellmann, Emmy Olsen, Aurora Hustad Johansen (Helene Pedersen fra 67. min.) - Therese Vollan Kristensen (Mari Ek Esjeholm fra 68. min.), Camilla Krogh, Anna Opgård - Ingvild Toft, Tuva Bertine Skaret Monsen (Tone Sønvisen fra 60. min.), Lea Hunsdal Falsen