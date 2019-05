Får mesterskap til Øksfjord

sport

Lørdag formiddag kunngjorde Maria Thomassen på sosiale medier at Øksfjord idrettslag er blitt tildelt kretsmesterskapet i langrenn neste vinter.

– Vi søkte! Vi håpte! Vi fikk! Øksfjord idrettslag har av Finnmark skikrets fått tildelt Finnmarksmesterskapet KM i langrenn 2020. Trolig vil vi også neste sesong få arrangere "Øksfjord skifestival" som i år, med 2-mannsstafett på lørdag og Øksfjordrennet på søndag, skriver Thomassen på Øksfjord ILs facebookside.

– Finnmarksmesterskapet vil bli arrangert 25.- og 26. januar. Øksfjord skifestival vil trolig bli 28.- og 29. mars og som vanlig vil vi også kjøre Gardirennet som tradisjonelt på skjærtorsdag, som neste år vil være 9. april. Vi gleder oss, og 2020 blir et fantastisk skiår for idrettslaget vårt. Håper at så mange som mulig har lyst å bidra med sin kunnskap og dugnadsånd til disse arrangementene, skriver hun videre.

A-sporten kommer tilbake med mer om tildelingen i neste uke.