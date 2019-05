Seiret i Bossekop

sport

BUL - Alta 2 0-2:

Fredag kveld var det klart for sesongens første lokaloppgjør mellom BUL og Alta IFs rekruttlag i 4. divisjon. Gjestene stilte med A-lagskeeper Maris Eltermanis mellom stengene, og hadde også Marco Mauno Johannessen og Gustav Severinsen, samt Andreas Fossmo og Vebjørn Atle Skorpen i startoppstillingen. Alle disse fem er en del av A-laget.

De to sistnevnte ble avgjørende for kamputfallet. Andreas Fossmo slo et godt innlegg som en uheldig BUL-spiller skjøt i eget nett, mens Vebjørn Atle Skorpen satte inn 2-0 etter en flott forarbeid av Tom Emaus på Alta 2s venstreside. Begge målene kom i første omgang. Flere mål ble det ikke, og Alta 2 stakk av med alle poengene.

Alta 2 klatret til andreplass på tabellen. Porsanger leder, mens Tverrelvdalen er på tredjeplass. TIL kan ta tilbake andreplassen dersom de tar ett eller tre poeng hjemme mot HIF/Stein. Dette oppgjøret spilles lørdag klokken 14.00.