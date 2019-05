sport

– Det er det villeste jeg noen gang har opplevd, sier Marianne Mannsverk (27), en av mange blodrøde Liverpoolfans fra Alta, etter å ha sett gårsdagens mirakelkamp på Anfield på nært hold, hvor hjemmelaget nedsablet Barcelona 4-0 og gikk videre til finale i Champions League.

Når Altaposten tar kontakt med henne dagen derpå har hun nesten ikke stemme igjen fra gårsdagen. 27-åringen har vært på mellom 15 og 20 Lverpool-kamper på Anfield. Hun forteller om en stemning mot Barcelona, som noe hun aldri hverken har sett, eller hørt maken til tidligere.

– Det var en periode jeg trodde Anfield skulle lette fra bakken. Stemningen på Anfield i går var helt ubeskrivelig. Jeg måtte nesten klipe meg i armen for å forstå at dette faktisk var virkelig, og at jeg satt å så dette med mine egne øyne, forteller Mannverk.

Svever fortsatt høyt

Det er ikke første gang Liverpool utfører en snuoperasjon på mirakuløst vis i europeisk fotball sammenheng. De fleste husker Champions League finalen fra 2005, hvor laget fra Meyrseside lå under 0-3 til pause mot AC Milan, men kjempet seg tilbake i kampen til 3-3 og avgjorde finalen på straffesparkkonkurranse.

Olympiakos-triumfen i 2005 og Dortmund-kampen i Europa League for noen år tilbake vekker også gode minner for de røde. Men mange Liverpool-fans mener gårsdagens 4-0 seier mot Barcelona topper alt.

– Hva er det som er så spesielt med dette Liverpool-laget?

– Alt passer perfekt. Jürgen Klopp er som skapt for klubben. Det er noe med relasjonene mellom Klopp, spillerne og fansen. Alt føles som en stor familie. Uansett hvor i verden du kommer i fra. Det er kamper som dette som er så fantastisk artig med fotballen. Det er noe helt unikt, sier Mannsverk, som fortsatt «svever høyt oppe i skyene» dagen etter.

– Jeg har aldri opplevd så mange voksne menn klemme

Liverpool-forfatter og altaværing, Ragnhild Lund Ansnes, sto på «The kop» i går. Den profilerte fotball-forfatteren har heller aldri opplevd en liknende stemning på Anfield.

– Ingenting slo stemninga på Anfield i går. Det var den villeste fotballkampen jeg noen gang har opplevd. Jeg har aldri i mitt supporter liv opplevd et sånt trøkk på en fotballstadion noen gang før. Jeg har vært på flere finaler, men Anfield 7. mai 2019 kan ikke måles med noe annet. Jeg frøys, svettet, men var samtidig høy på energi etter jeg kom ut av Anfield. Jeg har aldri kjent på så mange motstridende følelser før. Da vi kom ut på Anfield Road begynte alle og klemme hverandre, jeg har aldri opplevd så mange voksne menn klemme hverandre før, sier altaværingen.

– Alt lå an til at dette ble den største mulige prøvelsen for Liverpool, med både Salah og Firmino ute, i tillegg til at Robertson ble skadet og måtte ut etter første omgang. Det ufortjente borteresultatet i Barcelona og skadesituasjon før og under kampen, gjorde dette nesten enda mer spesielt, sier Lund Ansnes.

Stort øyeblikk

Det kanskje aller største øyeblikket for den Liverpool-bosatte altaværingen var at sønnen hennes fikk sitt til nå, største øyeblikk som Liverpool supporter.

– Alle som var så heldige at de var på Anfield i går kommer aldri til å glemme dette. Jeg er utrolig takknemlig for at min sønn på 13 år fikk oppleve denne kampen fra tribuneplass, avslutter hun.